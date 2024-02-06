蘋果Vision Pro 推專屬ChatGPT

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蘋果最新頭戴式裝置Vision Pro自開賣以來蔚為話題，OpenAI隨後宣布推出其專屬版本的ChatGPT。此外，該款裝置結構曝光，外界估其硬體維修費用高昂。

OpenAI在X平台發文「現在已經進入3D世界」，宣布ChatGPT正式發布visionOS作業系統的APP，開放Vision Pro用戶下載使用。同時，貼文附上一段影片，展示實際操作畫面，其介面與iPad版本並無明顯差異。

visionOS版ChatGPT應用程式，是由OpenAI旗下最強大版本的自然語言處理系統GPT-4打造，用戶可直接透過Vision Pro裝置，以語音或文字輸入使用其功能，包含提問、生成圖像等。

據蘋果先前說法，visionOS平台之應用程式可支援專屬功能，如具備眼球追蹤和虹膜識別的Optic ID，擬真環境音訊效果的Spatial Audio，以及使應用程式具備對話能力的VisionKit。

目前尚無法確定ChatGPT在新版本的實現程度，然而若其達到visionOS的最佳化版本，用戶將能以更直覺的方式使用AI助理。

visionOS架上有超過600款專屬APP，包含微軟旗下、可搭配Copilot使用的Microsoft 365與Zoom等。

另一方面，知名維修網站iFixit完成Vision Pro的初步拆解，認為其構造非常複雜且拆解困難，代表未來若有維修需求，執行上可能會非常困難，且零件價格昂貴。

目前所知，光是玻璃面蓋，估計費用將達799美元（約新台幣25,068元）。另外，揚聲器的零件脆弱，電池的部分則拆卸較容易，若出現問題可輕鬆更換。