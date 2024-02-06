比特幣夯 現貨ETF掀吸金戰

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比特幣今年走勢

美國證交會（SEC）1月初批准多檔現貨比特幣ETF上市，吸引不少投資人蜂擁買進。其中以貝萊德（BlackRock）與富達（Fidelity）推出的ETF吸引最多資金流入，在這場吸金競賽中取得壓倒性領先，將對手遠遠甩在後頭。

全球第一大加密通貨比特幣5日盤中上漲0.95％至43,109.94美元。市值第二大的以太幣揚升1.57％至2,322.8美元。

華爾街日報報導，據研調機構Bloomberg Intelligence公布數據顯示，截至2月1日為止，貝萊德iShares Bitcoin Trust已吸金超過30億美元。富達Wise Origin Bitcoin Fund則吸引26億美元。

至於灰度（Grayscale）的Grayscale Bitcoin Trust上個月從封閉型基金轉型為ETF後失血58億美元，但目前旗下管理資產規模仍高達206億美元。

其他七檔現貨比特幣ETF資產也急劇下降，包括ARK 21Shares Bitcoin ETF降至6.84億美元，WisdomTree Bitcoin Fund跌至1,200萬美元。

基金資產規模十分重要，因為這攸關每年管理收費高低。但Bloomberg Intelligence ETF分析師巴爾楚納斯（Eric Balchunas）表示，此競賽真正勝利者將是交易量與流動性最高的基金。

巴爾楚納斯表示：「流動性實力最強的通常只有一家。一旦你站穩腳步後，對手很難搶走你的流動性份額。」

Bloomberg Intelligence數據顯示，自現貨比特幣ETF開始交易以來，貝萊德iShares ETF交易量略高於灰度基金。

但這場吸金競賽才剛剛開打，最終勝負尚待觀察。包括Bitwise Asset Management、VanEck，以及灰度在內的基金發行商目前仍然在大做宣傳，試圖透過在媒體與網路打廣告以吸引更多投資人。

巴爾楚納斯表示，許多基金公司希望在數位通貨領域占有一席之地，即便自家ETF吸金停滯仍會努力拓展，預估一年後仍將維持激烈競爭態勢。