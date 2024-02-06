甩官司 李在鎔領三星衝2奈米 量產時間曝

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三星集團董事長李在鎔涉嫌不當合併及會計造假一案歷經三年多官司纏訟後，5日終於獲判無罪，讓李在鎔得以全力推動企業併購及其他事業成長計畫，包括讓半導體事業實現2025年量產2奈米製程的目標。

李在鎔及另外13名相關人士在2020年9月遭到韓國檢方起訴，原因是2015年三星旗下第一毛織及三星物產合併時，李在鎔為了鞏固自身權力地位，刻意哄抬第一毛織股價並壓低三星物產股價。然而，首爾中央地方法院在5日宣判李在鎔等人無罪。

李在鎔先前為了讓韓國政府支持這筆合併案，不惜賄賂韓國前總統朴槿惠的助理，還因此遭到法院判處二年六個月徒刑。當時法院曾下令李在鎔在服刑結束後五年內不得領導三星，讓三星一度陷入群龍無首的混亂狀態。

2022年韓國總統尹錫悅為了讓國內經濟走出疫情谷底，特地赦免李在鎔並要求他協助韓國度過經濟危機。李在鎔這回獲判無罪，更能心無旁鶩執掌三星大權。

近來三星旗下事業全都面臨嚴峻挑戰，除了三星智慧型手機在全球流失市占率之外，半導體事業也擺脫不了低迷市況，儘管三星近日宣稱記憶體晶片市場持續復甦。

三星去年在美國加州舉辦的三星晶圓論壇上發下豪語，宣稱2奈米製程將自2025年開始量產，第一階段將以手機應用市場為主，隨後將陸續在2026及2027年開始量產2奈米製程的高階晶片及車用晶片。

三星近日更宣布擴大投資半導體，預計2047年前將投資500兆韓元（約3,760億美元）參與韓國政府在京畿道推動的半導體製造計畫。這項計畫將在當地興建13座晶片廠及3座研發設施，目標2030年前當地晶圓月產量達到770萬片。除了三星之外，SK海力士也將投資122兆韓元參與這項計畫。