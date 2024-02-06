年底遞交招股說明書 印度Ola電動機車商 力推IPO

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外媒報導，由軟銀集團（SoftBank）支持的印度電動機車製造商Ola Electric，於12月底遞交招股說明書，將於今年成為第一家在印度上市的電動車製造商。

Ola的IPO也可被視為投資人對印度電動車市場潛力的信心指標。據統計，電動機車占該國電動車總銷量高達85％至90％，且Ola在該領域市場占比逾3成。此外，貝恩諮詢預測，至2030年，印度兩輪電動車的普及率有望躍升至45％以上。

Ola的籌資目標為6.62億美元，IPO案將引發投資人關注，科技部落格Techcrunch預計其估值上看65～80億美元。

為了解決品管、交貨延遲、員工流動率高等困境，Ola計畫將IPO募得資金主要用於擴建其電池製造工廠，該廠位於印度南部的坦米爾那都省。Ola認為此舉將能使更好地控制電池和電動車的品質、供應和成本。根據招股說明書草案，電池占高階車型Ola S1 Pro材料成本的35％。

Ola除了需面對內部多種問題，對外還有當地相關基礎設施不足和零件生態系統體質疲弱等挑戰需克服。

據貝恩諮詢調查顯示，印度平均每個充電站供應約200台電動車，而美國僅約20輛，中國則不到10輛。因此，Ola及相關產業還需要建造包括停車場、購物中心、餐廳和其他公共場所的充電基礎設施。

另一方面，最近政府對消費者部分補貼取消，可能會鞏固Ola市場地位，同時會拖累整體電動車推廣步伐。美國投資公司傑富瑞金融集團（Jefferies）指出，由於政府電動車補助減少，去年6月汽車價格推高20～35％。

不過，投資者可能寄望從投資Ola未來成長中獲利，但也要有股價未必一路上漲的心理準備。