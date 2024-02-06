受中東地區衝突拖累 麥當勞去年營收成長 遜預期

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速食龍頭麥當勞（McDonald’s）公布去年全年營收成長9％，但受中東地區衝突影響，成長幅度低於市場預期。

財報表現不如預期，麥當勞5日股價開低，下跌約1％。

麥當勞盤前公布最新財報，2023財年全年營收為254.9億美元，較前一年的231.8億美元成長9％。

然而截至去年12月底的第四季，全球同店銷售僅成長3.4％，遠低於分析師預期的4.79％，並創2020年第四季以來最小增幅；上季營收成長8％，達到64.1億美元，仍低於預期的64.5億美元；每股盈餘（EPS）成長18％至2.95美元，高於市場預期的2.82美元。

儘管營收不如預期，會員制成為業績拉抬的一大動力，該計畫於第四季為50個市場帶來超過60億美元銷售額，全年銷售額較前一年大幅增加超過45％

受以哈戰火波及，麥當勞成為穆斯林國家抵制的主要外國企業，其全球總裁兼執行長坎普欽斯基（Chris Kempczinski）當時表示，中東地區占麥當勞全球營收10％左右，將嚴重拖累其業績。

其他地區銷售也有所減弱。受菜單漲價拖累，美國第四季同店銷售額僅成長4.3％，略低於市場平均預期，且為前一季成長率的一半。整體來看，全球國際營運市場同店銷售額成長4.4％，遠低於前年同期12.6％增幅。

麥當勞預計今年將在全球新增1,600家門市，目標創其史上最大展店數量，預估此舉將帶動銷售額成長約2％，營業利潤率將提高一個百分點約落在45％至49％。

坎普欽斯基在聲明中表示，麥當勞在今年宏觀經濟持續出現的挑戰中，對其業務的彈性充滿信心。據高層先前說法，利率上升和通膨給消費者帶來壓力，同時也預警中國經濟放緩。