華為轉彎 優先製造AI晶片

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近期華為布局生態圈動態

知情人士透露，中國資通訊設備大廠華為考量人工智慧（AI）晶片市場需求飆升，再加上生產限制，因此選擇放慢高階手機Mate 60系列的生產速度，改為優先生產AI晶片昇騰（Ascend），而非Mate 60採用的麒麟晶片。

路透5日引述消息人士報導，華為使用一座工廠同時生產昇騰晶片及麒麟晶片，目前計畫優先生產昇騰晶片，而非麒麟晶片，但未透露這項安排從何時開始。而去年8月推出、曾引發全球市場轟動的華為Mate 60系列手機的產量一向受到晶片低良率拖累，華為正努力提升晶片良率，並希望上述生產安排是短期的。

值得注意的是，近期不少華為產品受到生產瓶頸影響。華為輔助駕駛系統的運算組件，因零部件供應短缺，日前傳出生產問題，拖累長安汽車、奇瑞汽車、賽力斯推遲旗下旗艦車款的交付。其中，長安汽車、奇瑞汽車已投訴，正與華為進行談判。

報導稱，自2019年以來，美國政府以國安為由實施制裁，切斷華為取得先進晶片製造設備與技術的途徑，並削弱該公司的智慧手機部門。對此，華為否認構成任何安全風險，並且正在努力重建自家業務。

2023年10月，美方在此前的限制基礎上進一步強化對先進晶片和晶片製造設備向中國出口的限制，此舉迫使中國客戶轉向國內替代品。而華為昇騰910B晶片被視為是中國市場中可取得，且競爭力最高的非輝達（NVIDIA）晶片。

華為對其晶片製造能力及目標一直保持低調，關於其進展或如何成功生產先進晶片的公開資訊很少。2023年8月，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）訪問中國期間，華為推出Mate 60系列，引發市場高度關注。

市調機構Counterpoint Research最新數據顯示，2024年的前兩周，華為超車蘋果，成為大陸智慧手機銷售第一。這是自2019年美國實施制裁以來，華為首次重獲冠軍寶座。而華為搭載其自主研發的麒麟9000S晶片的Mate 60系列，是該公司近期成功的關鍵驅動因素。