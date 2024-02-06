1月財新服務業PMI 降至52.7

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大陸財新服務業與官方非製造業PMI

受供需擴張速度放緩影響，財新5日公布大陸2024年1月通用服務業經營活動指數（PMI）較上月下降0.2至52.7，為近六個月來次高，但遜於市場預期的53。財新智庫高級經濟學家王喆表示，大陸經濟面臨的困難和壓力依然較大，政策層面需著眼於就業、增加收入和改善預期。

綜合陸媒5日報導，財新1月份數據與官方數據走勢背離。大陸統計局日前公布非製造業PMI反彈0.3至50.7。其中，服務業商務活動指數反彈0.8至50.1，結束此前兩個月的收縮趨勢。

財新先前公布的1月製造業PMI為50.8，與上月持平。受服務業景氣度微降的影響，1月財新綜合PMI放緩0.1至52.5，與2023年6月同為近八個月來次高。

從服務業PMI分項指數來看，大陸1月份供需維持擴張，但速度放緩。生產指數和新訂單指數在擴張區間較去年12月高點回落，其中新訂單指數回落幅度大於生產指數。外需基本穩定，當月新出口訂單指數僅較去年12月的高點輕微回落。

受惠供需同步擴張，就業仍呈現成長趨勢，就業指數連續兩個月高於50榮枯線，但較前值小幅回落，顯示企業用工依然謹慎。此外，因新業務持續增加，積壓業務量指數升至擴張區間，創近三個月來新高。

價格方面，原料、勞力、運輸等成本持續上漲，但漲幅收窄，帶動1月服務業原物料價格指數較去年12月創下的近五個月高點回落。隨著企業大力降價促銷，1月收費下降，先前連續20個月的上漲趨勢被扭轉。

信心度方面，企業主對未來一年仍保持樂觀，預計客戶數量增加和公司擴張計劃將推動增長，但經營預期指數在擴張區間降至近三個月低點，並低於長期均值，顯示市場信心邊際減弱。

此外，中國物流與採購聯合會5日公布1月中國電商物流指數，較上月增加0.8點至112.8點。其中，電商物流總業務指數較上月增加1.7點至125.3點。