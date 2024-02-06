促民間投資 發改委四路並進

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民營經濟比重占大陸GDP約65％，針對今年優化民間投資環境重點工作，大陸發改委法規司司長孟瑋5日表示，重點將放在「四個一」，包括用好一個新平台、建好一個項目庫、實施一個新機制、暢通一個好管道，進一步激發民間投資活力。

孟瑋並稱，將針對外企關注的市場准入、產業合作等議題，推動推出更大力度吸引和利用外資行動方案，繼續合理縮減外資准入負面清單，全面取消製造業領域外資准入限制措施，推動國際產業投資合作。

澎湃新聞報導，孟瑋5日在國務院例行吹風會上表示，民間投資在大陸社會固定資產投資中占比較高，是民營經濟發展的重要基礎。今年會將重點放在「四個一」。

首先是用好一個新平台，持續做好向民間資本推廣專案。去年9月，發改委建立全國統一的向民間資本推廣項目平台，發改委將持續做好這項工作，暢通計畫資訊獲取管道，吸引更多民間資本參與國家重大計畫建設。

二是建好一個專案庫，從各地重點民間投資項目中，常態化篩選一批符合政策要求、投資規模大、示範性強的項目，納入全國重點民間投資項目庫並給予支持。同時，向銀行等金融機構推廣項目，加大融資支持；把符合條件的項目納入國家重大項目用地保障機制，加強土地要素保障，並推動各地協調聯動，加快前期手續辦理。

三是實施一個新機制，發改委將加快推出特許經營管理辦法及配套文件等，搭建政府和社會資本合作項目資訊系統，確實拓寬民營企業參與基礎設施投資的空間。四是暢通一個好管道，鼓勵民間投資項目發行基礎建設領域不動產投資信託基金，積極推動民間投資項目發行基礎建設REITs。