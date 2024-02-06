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雙B合營超充網路 市監總局准了

大陸市場監督管理總局日前無條件批准華晨寶馬與賓士共同投資成立合資企業。圖／Unsplash
大陸市場監督管理總局日前無條件批准華晨寶馬與賓士共同投資成立合資企業。圖／Unsplash

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大陸市場監督管理總局日前無條件批准華晨寶馬（BMW）與賓士共同投資成立合資企業。這意味著德系「雙B」將攜手在大陸市場經營超級充電網路，滿足大陸客戶對豪車充電服務日益增長的需求。

綜合陸媒5日報導，大陸仍是「雙B」在全球最大的單一市場，純電動車方面，2023年BMW在大陸共交付近10萬輛，較2022年同期成長超過138％。與之對比，BMW純電動車全球銷量為33.06萬輛。

賓士方面，儘管未公布在大陸銷售的電動車數據，但根據賓士中國官方微信公眾號，其「純電動車型年度交付超過一倍」。

報導稱，去年11月底，「雙B」曾宣布簽署合作協議，將以50比50的股比在大陸成立合資公司，經營超級充電網路。雙方將利用其在全球和大陸市場的充電營運經驗，為當地的用戶量身定制快速、便利、可靠的充電解決方案。

根據規劃，到2026年底，合資公司將在大陸建造至少1,000座超級充電站，約7,000個超級充電樁。首批充電站計劃於2024年開始在大陸重點城市營運，後續將擴張到全大陸。此外，合資公司的充電網路將向公眾開放，按計劃，賓士、寶馬的用戶可以獲得專屬服務，譬如即插即充、線上預約等。

業界人士表示，「雙B」的合作是歷史的必然，隨著新能源汽車的快速發展，超級充電網路作為基礎設施的重要性日益凸顯，充電設施的不足將成為限制新能源汽車進一步普及的關鍵因素之一。

市場人士認為，BMW與賓士的合作也被業界認為是「抱團取暖」，畢竟面對大陸競爭激烈的新能源車市場，兩家企業作為全球知名的汽車製造商，在新能源車領域卻發展較慢，雙方聯手面對大陸車企的挑戰只是自然選擇。

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