雙B合營超充網路 市監總局准了

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

大陸市場監督管理總局日前無條件批准華晨寶馬（BMW）與賓士共同投資成立合資企業。這意味著德系「雙B」將攜手在大陸市場經營超級充電網路，滿足大陸客戶對豪車充電服務日益增長的需求。

綜合陸媒5日報導，大陸仍是「雙B」在全球最大的單一市場，純電動車方面，2023年BMW在大陸共交付近10萬輛，較2022年同期成長超過138％。與之對比，BMW純電動車全球銷量為33.06萬輛。

賓士方面，儘管未公布在大陸銷售的電動車數據，但根據賓士中國官方微信公眾號，其「純電動車型年度交付超過一倍」。

報導稱，去年11月底，「雙B」曾宣布簽署合作協議，將以50比50的股比在大陸成立合資公司，經營超級充電網路。雙方將利用其在全球和大陸市場的充電營運經驗，為當地的用戶量身定制快速、便利、可靠的充電解決方案。

根據規劃，到2026年底，合資公司將在大陸建造至少1,000座超級充電站，約7,000個超級充電樁。首批充電站計劃於2024年開始在大陸重點城市營運，後續將擴張到全大陸。此外，合資公司的充電網路將向公眾開放，按計劃，賓士、寶馬的用戶可以獲得專屬服務，譬如即插即充、線上預約等。

業界人士表示，「雙B」的合作是歷史的必然，隨著新能源汽車的快速發展，超級充電網路作為基礎設施的重要性日益凸顯，充電設施的不足將成為限制新能源汽車進一步普及的關鍵因素之一。

市場人士認為，BMW與賓士的合作也被業界認為是「抱團取暖」，畢竟面對大陸競爭激烈的新能源車市場，兩家企業作為全球知名的汽車製造商，在新能源車領域卻發展較慢，雙方聯手面對大陸車企的挑戰只是自然選擇。