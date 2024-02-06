在岸人民幣 大貶189基點

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國最新公布1月非農就業人數報喜，激勵美元指數跳漲。人民幣兌美元匯價受此影響，5日中間價、在岸價、離岸價全數下跌，離岸價更跌至7.2235元附近，創2023年11月以來新低。專家指出，美元強彈下，短線人民幣料持續低位盤整。

人民幣兌美元中間價5日報7.1070元，較上周五（2日）報價7.1006元、跌64個基本點。在岸、離岸開盤後亦跟進走弱，人民幣兌美元在岸價5日官價收跌189個基點，報7.1982元為全日最低點，創逾2023年11月17日以來的兩個半月新低。

人民幣兌美元離岸價自上周五跌破7.2元整數關口後，5日繼續下挫，盤中最低跌至7.2235元，亦創去年11月初以來的新低。截至晚間9點，離岸價略微回升到7.2169元附近震盪。

路透引述交易員表示，美國非農數據超預期強勁，市場對美國聯準會大幅降息的期待因此下降，美元指數回升到103的八周來高點，人民幣承壓走弱，短期料維持區間震盪。另有交易員認為，美元走強及大陸股市持續低迷不振，市場對人民幣資產看法轉趨保守，人民幣短期料難實質性回穩，可能繼續測試7.2元關口支撐。

高盛首席中國股票策略分析師劉勁津在1月底的研報指出，基於宏觀經濟前景假設，高盛預計，2024年人民幣兌美元匯價將升至7.05元。

中國人民銀行行長潘功勝日前表示，2024年人民幣匯率將繼續在合理均衡水準上保持基本穩定。理由有四：一是大陸經濟穩健運行，二是外部國際金融環境出現有利變化，三是人民幣資產具有較好的投資和避險價值，四是匯率穩定基礎堅實。他並強調，人行與外管局有信心、有能力應對各種衝擊和挑戰，以維護外匯市場穩定運行。