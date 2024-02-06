北交所元月IPO撤件數 創高

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在大陸中央支持下，2021年9月成立的北京證券交易所，其首次公開發行（IPO）市場出現新變化。2024年第一個月結束後，北交所當月IPO終止家數創下過往單月新高。

證券時報報導，北交所今年以來已有十家IPO企業撤回申報資料，上述十家企業終止IPO的背後，共涉及八家保薦機構。投行人士表示，近期北交所市場逐漸受到擬上市企業的青睞，未來會密切關注北交所的審核周期以及終止情況，「撤材料的項目及家數大致能反映監管部門的審核導向，預判今年北交所IPO撤單現象可能不會少」。

2023年9月1日「深改19條」（關於高品質建設北京證券交易所的意見）發布後，IPO申報北交所踴躍，熱度一度超過滬深市場。公開數據顯示，2023年9月至今共有73家企業IPO獲得北交所受理。

不過，IPO終止家數也在增加。北交所今年IPO終止家數多達十家，該數據首次上兩位數，大幅超出過往月份。2023年12月IPO撤單家數為六家，11月為七家，10月為兩家，9月為五家。

報導指出，多家IPO終止企業頻頻被監管部門提問有關於「業績下滑」的問題。具體來看，1月22日終止的森羅股份，此前被北交所提問「下遊市場空間及業績增長可持續性」。1月15日撤材料的新玻電力，在第三輪問詢中被要求詳細說明業績下滑的風險。

券商投行人士表示，近年來宏觀經濟環境復雜，部分擬上市企業2023年業績面臨下滑，核心業務難以保持可持續的增長，這些企業會面臨上市難的問題。此外，IPO企業銷售和回款的真實性同樣受到監管部門關注，例如凱安新材、箭鹿股份都被問詢貿易商銷售的真實性。