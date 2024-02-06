城市繁榮活力指數 武漢連霸

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「中國城市繁榮活力評估報告2023」日前出爐，武漢以區域影響力不斷增強、政策支持等四大原因，2023年蟬聯城市繁榮活力指數第一位。上海、北京兩大一線城市則分居第二、第三名。

極目新聞報導，武漢是建設中的大陸中心城市和長江經濟帶核心城市。大陸「2022年城市建設統計年鑑」顯示，武漢城區總人口達1,080.64萬，穩居大陸超大城市之列。2023年，武漢經濟發展穩中走俏，前三季武漢GDP達人民幣1.4兆元，年增5.5％。

中國城市規劃設計研究院近日發表報告指出，都市活力變化呈現出區域差別，華東、華中地區城市綜合活力整體增強，華北、東北、西北地區城市綜合活力回升。其中，武漢2022年、2023年連兩年蟬聯城市繁榮活力指數第一位。

城市人口規模擴大，主要源自於人口新增及人口淨移入。報告認為，吸引青年是維持城市活力的關鍵，青年是遷移人口中最活躍的群體，青年淨流入多的城市也是基本活力高的城市。

公開資料顯示，自2010年至2022年，武漢全市常住人口整體呈現持續上漲趨勢。從2010年的978.5萬人，增長至2022年的1,373.90萬人，12年來常住人口增長395萬人，與2010年相比成長40.4％，年均成長32.9萬人。

近年來，武漢的人口移入成長，在大陸的同類城市中名列前茅，一定程度受惠於武漢持續實施「學子留漢」工程，努力打造宜居、宜業、宜創的大學生最友善城市。自2017年以來，共有200多萬名大學生留在武漢就業、創業。