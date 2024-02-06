1月外匯存底 終止連兩升

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近一年外資有價證券加存款市值約當外匯存底比重

中央銀行公布1月外匯存底為5,695.4億美元，月減10.55億美元、終止連二月上升。央行表示，當月主要貨幣對美元均走貶，加上央行進場調節賣匯阻貶，使得外匯存底下滑，但變動金額不大。

央行外匯局長蔡烱民表示，1月外匯存底下降反映三大因素，雖然投資運用收益是正貢獻，但主要貨幣對美元貶值，折算美元後金額減少，即對外匯存底負貢獻；央行考量市場供需失衡，美元需求大於供給，因此進場調節賣匯，也是負貢獻。央行去年全年進場調節規模，預計在3月業務報告中揭露。

央行統計外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計6,344億美元，約當外匯存底111％。蔡烱民指出，1月美元指數強升1.94％下，非美幣別全倒，歐元貶2.23％、英鎊貶0.5％、加幣貶1.45％、澳幣貶3.92％、日圓貶4.23％、人民幣貶1.24％、新台幣也貶1.64％。及根據金管會統計，外資單月淨匯入約30.2億美元，央行統計外資本金加計盈餘匯出，雖然本金為匯入，但1月台積電配發股利，外資拿到後匯出，抵減後大致是持平、金額變動不大。

對於1月匯市波動加劇，蔡烱民分析，近期金融市場動盪，尤其匯市快速反映貨幣政策調整，造成美元在匯市上變動大，1月市場對美國降息時間點延後，3月降息機率大減，美元因而走強，使主要國家貨幣波動增加；另英國央行委員意見也未呈現一致性，歐美貨幣政策不確定性下，都使今年匯市波動增加。

蔡烱民認為，後續若市場與美國聯準會看法趨於一致，市場變動應會慢慢趨緩，匯率波動應不會像1月那麼大；除貨幣政策外，景氣不確定性也存在，市場預期景氣衰退，但美國公布數據，不管是就業市場還是企業財報都優於預期，導致匯率波動很大。

目前主要國家外匯存底餘額，台灣仍穩居第四位，第一名是大陸至12月底3兆2,380億美元，第二名日本至12月底1兆1,598億美元，瑞士至12月底7,805億美元排名第三位。