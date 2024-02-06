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澳洲躍升金控第五大曝險國

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國銀去年積極佈局澳洲市場，讓金控對澳洲曝險持續增加。據金管會統計，去年底整體金控海外曝險26.35億元，其中美國仍是最大曝險國，大陸也續列第二大，去年金控明顯加大佈局澳洲，因放款增加，使曝險一年增加1,569億元，第四季已超越南韓，躍升為第五大曝險國。

15家金控去年因美國聯準會持續升息，大舉投資美國，搶高息債券，曝險連續三季站穩在9兆元之上，年底達9.14兆元，即是投資增加較多，因美債殖利率飆高，金控旗下壽險、銀行積極加碼便宜美債，去年投資增加6,414億元，因升息企業減少貸款，放款減少442億元，全年對美曝險增7,347億元。

金控旗下銀行對大陸放款金額仍是所有國家中最高，至去年底為6,311億元，但觀察不管是放款、投資都減少，投資減少579億元、放款減少457億元，去年底對陸曝險2.19兆元，一年減少168億元，為近三季新低。

金控去年除對美國投資大幅增加，對澳洲也大增1,569億元，投資、放款各增加926億元、624億元，更是去年放款增加最多的地區，就單季來看，放款增加1,769億元、投資減少180億元。

去年金控對澳洲曝險增加多，主要與國銀去年積極佈局澳洲據點有關，金管會去年核准的新南向設點皆都是澳洲，且包含鴻海、華碩、宏碁、台達電等台資企業已到當地設廠，國銀去年多追隨台商腳步轉往澳洲設點。

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