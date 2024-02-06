高達6.73兆元，年增38.7％ 台股旺 去年境內基金規模攀新高

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金兔年股債市豐收，進一步帶動境內基金規模再攀新高，境內基金總規模達6.73兆元，較前一年增長1.87兆元、增幅38.7％，個別投信公司規模成長超過整體平均的有八家，多數是因台股ETF基金規模大幅成長。

台股金兔年開紅盤（2023年1月30日）大漲逾500點，並收復年線，儘管下半年出現震盪，但走勢倒吃甘蔗站上「萬八」（48,000點）大關，高股息ETF受惠存股熱潮，成為國內投資人新寵，造就復華台灣科技優息（00929）、群益台灣精選高息（00919）等千億規模旗艦產品，加以各檔ETF績效不輸大盤，讓有發行相關標的的基金公司規模也雨露均霑。

據投信投顧公會統計去年台股ETF增加6,211.8億元、增幅達78.6％；主動式操作的台股基金也增加1,524.6億元、增幅44.8％；去年陷入熊市的美債市場，因殖利率頻創新高，吸引法人及一般投資人進場撿便宜，讓已是類型規模第一大的海外債券ETF基金大增8,109.5億元、增幅66.9％，成為去年境內基金總規模創新高的主要功臣。

若就單一基金公司規模表現來看，去年規模增長幅度超越整體平均的投信業者共有八家，復華投信規模增加1,910億元、增幅72％居冠；群益、永豐、統一則都有6成以上的增幅；已是市場龍頭的元大投信，也展現逾5成的增幅，增加規模高達5,175億元；另外，大華銀、中國信託投信、國泰投信規模也明顯成長，成場率分別達52.66％、51.29％、47.91％。

展望金龍年投資趨勢，復華投信表示，美國聯準會降息預期延後，但企業獲利成長動能上升，仍有利股市維持多頭漲勢，可聚焦受惠AI趨勢的台股、美股等受惠市場及概念題材；債市部分因公債與投資等級債殖利率位於相對高點，預期在降息環境下有機會帶來較高的長期持有期望報酬。