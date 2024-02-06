召開全行經理人會議 華銀期許今年獲利 再創高峰

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華南銀行5日舉行全行經理人會議，去年因SWAP（換匯交易）部位增加及換匯點擴大，增加兌換利益，且手續費淨收益較前一年成長約16％，因此年獲利200.52億元，創歷史新高，年增33.25億元或成長20％，會議中期許今年要再創高峰。

華銀董事長張雲鵬肯定全體經理人辛勞，強調去年是動盪搖擺的一年，面對全球經濟的不確定性，華銀積極創新，提供更佳的金融服務，且獲利創歷史新高。今年營運主軸訂為數位領航、多元獲利、以客為本、價值永續，尤其是以客為本，銀行為金融服務業，落實公平待客原則，保障金融消費者權益，是推展各項業務的基礎，因此今年要打造優質服務品質。

華銀副董事長林知延強調，期許華銀總行與國內外各分行能充分密切溝通，由總行配合分行的需求提供資源與協助，國內外各單位發揮合作精神，共同努力創造佳績。

華銀總經理黃俊智業務報告中出透過六大核心策略，「精進存放款業務利基，提升資本使用效率」、「因應市場環境加強多元化收益來源，持續鞏固手續費淨收益，以提升獲利營運規模」、「以多元資產配置投資策略，靈活布局嚴控風險，以達攻守必備之穩健投資組合」、「因應趨勢發展數位金融，強化數位金融服務，以產生數位獲利貢獻」、「實踐ESG永續金融政策，強化公司治理，以求企業永續發展」及「落實公平待客原則，保障金融消費者權益，以提供客戶更專業優質的金融服務」，使華銀達到獲利及永續經營雙重目標。

展望金龍年，華銀業務四大重點，包含持續推動中小企業業務成長、推展海外及OBU高利差的放款業務、提升金融操作績效、調整財管發展模式。