迎戰超高齡社會 南山人壽 教戰年終紅包放大術

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金龍年來報到，年終獎金想好要怎麼用了嗎？南山人壽建議民眾，無論處於哪個年齡層，都可在新的一年到來之前，主動檢視自身保單內容，善用資金規劃完整的保障。針對超高齡社會的長壽、疾病、長照三大風險，南山人壽分別為18～30歲的「年輕族群」、31～50歲的「三明治族群」，及51歲以上「樂齡族群」提供不同的投保及商品類型建議。

首先針對年輕族群。南山人壽表示，因年輕人體力佳、從事戶外活動機率高，較易有意外風險隱憂，若本身又有熬夜、飲食不正常等生活習慣，將會是誘發重大疾病的危險因子。建議可優先添加意外及重大疾病保障，及早因應未來可能的風險；在壽險規劃上，若資金有限，可優先選擇10、20、30繳費年期的壽險商品，透過拉長繳費年期，降低繳費壓力。

對於三明治族群，南山人壽指出，作為家中經濟支柱，建議可強化退休前的壽險保障額度，透過一年期的定期壽險設計提高保障，並能兼具累積資產功能。在照顧家人的同時，該族群也很需要補強自身的醫療保障，可提高重大疾病及住院醫療險的保障額度，並及早規劃長照保障，轉嫁未來落入長照狀態的風險，減輕自己未來或子女的負擔，如欲留愛家人，也可考慮兼具身故保障的長照商品。

樂齡族群方面，南山人壽建議，可利用保險商品打造穩定的現金流，如透過還本終身壽險每年領取生存還本保險金，作為退休後的日常開銷之用；如果想在保障之外，也兼顧資產傳承需求，可考慮無續期繳費壓力的躉繳商品。針對年紀漸長可能持續遇到的疾病風險，建議可加強癌症一次給付保障，並透過實支實付型商品減輕醫療費用負擔。同時為讓老後的生活品質不打折，建議規劃足夠的長照險，讓自己的老後生活過得優雅無憂。