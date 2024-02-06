戰神教練率球員響應 血庫告急 台新金號召民眾挽袖

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近期低溫天氣影響全台血液庫存量偏低，長達7天農曆春節在即，台新金控特別與台北捐血中心合作舉辦「挽袖捐熱血」活動，邀請員工及民眾一同挽袖響應，首場捐血活動1月31日於台新金控大樓登場，為鼓勵更多人熱情響應，特別請到T1職籃臺北台新戰神代理總教練許皓程，率領多位球員一同到場捐血，為血庫存量進補，發揮熱血精神。

台新金控表示，這次聯合集團力量一起作公益，希望能發揮號召效果，募集更多捐血袋數，藉此傳達關懷社會的正向力量。且為感謝員工及周遭里民共襄盛舉，還特別準備臺北台新戰神籃球隊週邊紀念品及限量紅包袋，贈送給捐血的民眾。

這次活動也採線上預約分流的方式，讓熱心捐血的員工可省下排隊時間，也降低群聚風險。值得一提的是，台新金為延續熱衷公益的心，2月2日也接續在台新內湖大樓舉辦第二場「挽袖捐熱血」活動，後續中南部據點也將接力辦理，讓愛不停歇。

台新金用實際捐血活動響應社會公益，鼓勵員工養成定期捐血助人的好習慣，挽袖捐血傳愛他人，讓自己的生命更有意義，未來也將持續舉辦並推廣公益捐血行動，善盡企業社會責任，回饋社會，並帶來正向影響力。

台新長期推動企業永續，致力於打造平等、多元的幸福職場環境，並持續優化職場體驗，透過個人目標管理與個人發展計畫，輔以完整的教育訓練機制、鼓勵輪調歷練等方式，打造完善個人職涯發展機制。

台新金去年首度參與彭博性別平等指數評選即納入性別平等指數成分股，更連續六年獲得國際權威人力資源雜誌《HR ASIA》的「亞洲最佳企業雇主獎」，顯示台新在人力資源領域全方位且持續的投入，未來將繼續積極與員工溝通，希冀更貼近員工期待，打造最佳雇主品牌。