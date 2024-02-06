台灣先買後付用戶 去年增24%

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各路人馬搶進先買後付市場

疫情催化電商市場普及，亦同步推升新型態金融工具先買後付服務 （Buy Now Pay Later, BNPL）服務，於歐美國家迅速往亞太市場發展，除了國際業者積極搶進，本土業者包括台灣大、網家、中租、中國信託資融都相繼搶進先買後付市場。

台灣大先買後付服務「大哥付 你分期」，已陸續拓展至momo購物網與486團購，上線至今總交易金額年增逾15倍，用戶使用率亦年成長25倍。

PChome網家旗下子公司廿一世紀數位科技則早在2022年就率先推出業界首創、台灣第一個串接BNPL、無卡分期、行動支付三大服務的創新型金融服務。

全球BNPL熱度持續發燒，根據國際清算銀行發布的最新報告顯示，2019～2023年全球BNPL的商品交易總值，預估成長超過6倍，達到3,500億美元，平均單日活躍用戶數更增長了10倍。

至於台灣BNPL市場，根據先買後付領導品牌-AFTEE先享後付《2023年台灣BNPL趨勢及使用行為大調查》發現，2023年台灣市場使用過BNPL的用戶數量相較2022年成長24％，而將「先買後付」作為網購中主要支付工具的消費者較前一年提升了14％，尤其以30～50歲的 X、Y世代使用比例年增21％，位居成長最多的年齡層。相較於其他支付工具，BNPL具備資金運用靈活、結帳流程快速，並有效保護個資安全等特性，而廣受使用者青睞。

AFTEE先享後付總經理角元友樹表示，BNPL不需提供過多個人資料即可完成結帳的特性，使其成為消費者網購時，守護資安的第一道防線，消費者看中先買後付在結帳時僅需輸入手機號碼即可輕鬆結帳，且支付前端直接排除需留下敏感個資的過程，大幅提升消費者使用意願，AFTEE先享後付去年便新增近400家合作商。