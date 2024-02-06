酷澎攜中華電 導入物流隱碼

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酷澎（Coupang）攜手中華電信導入物流隱碼技術，並將分階段運用在酷澎火箭速配及火箭跨境等宅配服務。

據了解，多家電商包括富邦媒、網家、東森購物都已相繼導入或規畫導入物流隱碼技術，正洽中華電、台灣大、遠傳等電信公司中。

Coupang 酷澎內部先前已開發並實施姓名及地址之遮蔽服務，導入中華電信之物流隱碼技術後，消費者電話號碼及包裹號碼等亦將轉換成代碼或部分遮蔽，大幅降低個資外流之風險，更進一步提升公私協力防詐能量。

Coupang 酷澎導入之物流隱碼技術，更是2023年6月數位發展部號召業者加入防詐戰線以來，以最快速度完成隱碼介接的跨國電商。

酷澎強調，這次與中華電信合作「放心接」服務（Number Masking Service, NMS），主要是將原訂單收貨人的聯絡電話號碼轉換為代碼，宅配單上亦同步進行隱碼處理，物流士只需撥打電話代表號至 NMS 平台並輸入代碼後，即可與訂單收貨人聯繫，收貨人亦可直接回撥給物流士。

透過雙向隱碼功能，雙方皆可透過代表號碼進行電話轉接，達到隱藏發話端與受話端實際電話號碼的目的。酷澎更進一步試行免撥號之QR Code，物流士掃描後即可自動撥號至收貨人。

中華電信企客分公司總經理張本元表示，放心接是以電信服務等級提供高可靠度的號碼遮蔽隱碼平台，透過服務的代表號碼進行電話轉接，達到隱藏發話端與受話端雙方實際電話號碼的目的。當訂單完成配送之後，以此代表號碼串起的聯繫方式便會立即失效，能夠將消費者的個資洩漏風險完全阻絕，保障客戶端資料安全。