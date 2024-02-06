微星電競、新事業 多箭齊發

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微星2023營收表現

品牌廠微星（2377）在電競領域持續擴展版圖，於年初端出全球首款搭載Intel Core Ultra處理器的電競掌機MSI Claw，趕在農曆年節前上市之際，旗下EV智慧充電樁也繼於商用場域開花結果後，宣告正式進軍家用市場，並於台灣首發，齊為營運挹注動能。

微星雖非業界率先搶進電競掌機的品牌廠，不過MSI Claw確是第一款搭載Intel Core Ultra處理器的高效能電競掌機，支援最新Intel XeSS技術，能大幅提升遊戲FPS，亦是目前市面上唯一提供最全面遊戲資料庫的電競掌機，可同時支援Windows平台遊戲與Android手機遊戲，搶吃PC與手遊玩家市場。

微星執行副總裁暨筆電產品總經理郭緒光表示，微星決定投入電競掌機的研發，將目標鎖定在市場痛點，打造了微星第一款電競掌機MSI Claw，也為電競掌機產品寫下全新定義。

第一季適逢PC產業淡季，MSI Claw於該季起出貨後，上半年銷售可望逐步放量，為微星電競主力事業增添動能。

另微星於去年加速布局的充電樁業務也正持續開花結果，近一年來在台落地的合作夥伴已含括公司行號、商辦場所、汽車經銷、機關學校、休閒娛樂、飯店民宿等多個領域，今年再從商用跨向家用消費市場，旗下MSI智慧AC充電樁「EV Premium」並正式在台首發搶市。

目前包括立碁電子、展悅建設、健和興KST、大順吉普四驅、老鷹哥、頂好汽車、中原大學、葳格高中、台中知名卡拉OK、寶麗金餐飲、長春商務旅館、日月潭晶澤會館、日月潭歸璞泊旅等不同產業業者，皆已與微星合作、展現其EV Premium的廣泛應用性。

微星預期自今年起，其以自有品牌推出之充電樁產品，將擴大爭取政府相關標案及商辦停車場等公共場域之安裝量，同時在海外布局方面，爭取於今年第一季在歐洲市場上市，下半年再於美國市場，另亦將進軍東南亞、日韓及澳洲等市場。

此外，微星也正加速研發符合永續未來的新能源和新儲能產品，擴大集團新事業版圖。微星目前在非PC業務的營收比重約占達一成，內部預期要在三到五年間，拉升整體非PC業務營收規模達兩成。