輔信攻AI應用商機 營運喊衝

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輔信（2405）關注AI PC商機，積極投入AI整合性產品研發，並隨著整體產業回歸季節性走勢，標案市場亦逐步回溫，輔信預期第二、三季出貨動能將逐步進入高峰，力拚今年營收有一到兩成年增，獲利亦拚成長。

在持續推動轉型科技醫療之際，輔信旗下公發的小金雞暄達醫學（7765），營運動能也在加速擴展歐、美市場布局下回穩。看好各國在疫後多有增加醫療預算，且不少區域醫療機構亦更積極尋求第二供應商，皆為暄達後市帶來利多。輔信預期暄達今年業績比重還將進一步拉升，期可占達22～23％。

輔信5日舉行年終尾牙，總經理鄭瑋勳會前受訪時坦言，去年在總體經濟不佳、地緣政治風險等不利影響下，輔信營運相對疲軟，但仍努力守穩獲利正數。展望今年，雖第一季適逢傳統淡季，不過第二、三季隨著新品陸續出貨，帶動營運動能逐季走揚下，全年業績可望擺脫去年谷底，目標力拚營收成長10～20％。

因應整體產業聚焦AI應用發展需求，輔信也密切攜手英特爾、微軟兩大巨頭，進攻AI PC領域，旗下搭載Intel最新第十四代Core系列處理器，與微軟應用方案的廣泛型及應用型AI-ready相關電腦系統新品，將於第二季後陸續推出。

此外，在高利基型的Edge-AI產品線，亦將鎖定高附加價值的IPC工業電腦領域的剛性需求，並聚焦商用及零售市場搶進。

另一方面，旗下醫材廠暄達在主力產品線醫療級氣墊床持續有新品推出，近期也端出了結合智能動態偵測與雲端數據平台的IoT智慧減壓床墊照護管理系統，和最新研發的翻身氣墊床及嬰幼兒減壓氣墊床等產品。

同時在傷口護理專業領域方面，其負壓傷口治療器亦持續申請不同國家的相關認證，目前在台灣和巴西兩市場，皆已爭取到新訂單。後續看好不少區域醫療系統在疫後都更加積極尋找第二供應商，預計將為暄達挹注業務利多之際，相關耗材產品也可望挹注未來營收有大幅增揚的動力。

暄達於去年11月順利公發後，預計今年2月將送件申請登錄興櫃，希望朝今年內推動申請上櫃送件。