第三方支付新兵 交流資服再增兩大客戶

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在興櫃掛牌的第三方支付服務新兵交流資服5日宣布新增兩大實體客戶，分別是擁有60家門市的DK呼吸空氣鞋及專注於智慧化無人商店整合服務的阿法碼科技。

交流資服股份目前主要服務為第三方支付、無現金支付及刷卡機等。受惠於無人經濟的蓬勃發展，加速台灣線下實體通路導入多元支付工具，目前該公司旗下ACPay無線刷卡機、客製化金流等業務，2024年均穩定成長中。

交流資服董事長陳彥甫表示，近日再攻下兩大客戶。第一家為台灣連鎖鞋業通路品牌「DK呼吸空氣鞋」，全台60家門市將導入ACPay客製化金流解決方案。此外，專攻智慧化無人商店金流整合的業者阿法碼科技，也成為交流資服的客戶。阿法碼科技已協助全台超過1000家無人商店，整合手機支付平台、電子票證與信用卡等金流服務。

該公司表示，由於每筆交易，交流資服皆可獲取一定比例的手續費，穩定的現金流收入將為交流資服2024年營運注入成長動能。

交流資服表示，此次與「DK呼吸空氣鞋」合作，除了在其60家門市提供ACPay無線刷卡機，亦讓消費者使用多元支付。此外，還會導入ACpass會員卡系統，協助DK維護全台超過40萬位會員。

阿法碼科技目前在全台已與1,200家自助洗衣店、加水站、娃娃機、自助洗車站、販賣機等投幣式無人自助商店業者合作，全台已安裝超過7,000台機器設備，營運至今已累積4,000萬筆交易次數，阿法碼科技與交流資服合作後，除原有已經整合的信用卡、LINE Pay、街口支付、悠遊卡、一卡通外，更加入icash pay、全盈支付、全支付等，未來，阿法碼科技可以專注於無人自助商店品牌業者於OMO（線上與線下）商業模式發展。接下來第二階段將導入跨平台點數交換機制（例如，亞洲萬里通、便利超商點數），讓無人自助商店經營者能夠積極的經營熟客提高客單價，並進行異業導流找到潛在新客戶。第三階段則是與交流資服協合作導入跨平台線上分銷，亦可望為無人商店業者找到新的商業經營模式。