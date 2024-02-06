伺服器DRAM搭載容量 今年估成長17.3％

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AI需求高漲，帶動伺服器對記憶體搭載容量。TrendFocre指出2024年Server DRAM單機平均容量預估年增17.3％，Enterprise SSD則預估年增13.2％。

TrendFocre預期，AI智慧型手機與AI PC的市場滲透率會在2025年略有成長，屆時將帶動平均單機搭載容量同步上升。

從智慧型手機來看，2023年記憶體價格來到相對低檔，推升2023年智慧型手機單機的DRAM平均搭載容量，年增17.5％，而NAND Flash單機平均搭載容量年增達19.2％，容量已能滿足使用者需求。

2024年因預期未有新應用推出，不論DRAM或NAND Flash於智慧型手機單機平均搭載容量的年成長幅度將放緩，TrendFocre預估，將分別為14.1％及9.3％。

但在伺服器方面，伴隨AI伺服器需求持續增加，由於Training AI Server是目前市場主流，DRAM的單機平均搭載容量成長幅度更高，Server DRAM預估年增率17.3％，Enterprise SSD則約13.2％。

筆電方面，Microsoft規範AI PC的CPU算力需達40TOPS以上，目前符合該規格的有Qualcomm Snapdragon X Elite、AMD Ryzen 8000系列（Strix Point），及Intel的Lunar Lake，搭載上述CPU量產的筆電，預計要到2024下半年才會陸續推出。

TrendFocre認為，新規格的CPU對拉高記憶體容量的幫助有限，且AI PC硬體規格主要標準要求是加大DRAM容量至16GB，SSD則並未規定必須提升至1TB。

預估DRAM於筆電的單機平均搭載容量年增率約12.4％，後續隨著AI PC量產後，2025年成長幅度才會更明顯。

至於Client SSD雖然單機平均搭載容量有上升趨勢，但受NAND Flash價格大幅回升影響，年增率預估僅9.7％。