健身器材三雄 笑看龍年

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健身器材三雄近年營收

疫後健身潮延續，健身器材三雄－喬山、岱宇、力山對今年營運均持樂觀看法。由於商用健身器材市場持續強勢成長，加上家用健身器材需求已恢復，及通路庫存調整結束，2024年家用產品可望明顯的增長，各家均看好2024年營運表現。

上半年全球兩大健身器材展將陸續登場，包括3月6至8日的美國IHRSA展，及4月11至14日的德國FIBO展，各家業者摩拳擦掌，計劃秀新品搶接新訂單。喬山表示，2024美國IHRSA展、德國FIBO展，喬山高階商用Matrix Onxy系列，及初階商用Vision品牌健身器材，均會在展場亮相；岱宇也表態積極參與今年的美國IHRSA展及德國FIBO展。

力山除替全球第一大健身器材廠－美國派樂騰（Peloton）代工家用健身器材，同時也為美國Life、Precor、義大利Technogym等多家品牌業者代工生產商用健身器材。力山指出，派樂騰的一款大電動跑步機今年重新上市，另小電動跑步機及健身車，都正常供貨，目前跑步機及健身機比重各半，有利推進力山業績。

對今年營運，喬山認為，商用健身器材依舊強勢成長，家用健身器材需求也已恢復，加上通路庫存調整結束，樂觀年家用器材銷售成績會明顯增長。喬山也透露，今年要加強中南美洲布局，計劃在巴西與墨西哥之外，新增智利子公司，拓展市場新藍海。

岱宇表示，今年將著重在商用健身器材布局。另在電動自行車事業方面，岱宇自建大甲廠預計2月底投產，除為客戶代工組裝E-Bike外，也將產銷自有品牌產品，先推出城市自行車（City bike）和旅行自行車（Touring bike），再搭配不同規格配備，主攻歐美市場。岱宇樂觀今年營運將優於去年。