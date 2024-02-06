亞果遊艇 台南黃金會所啟用

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位於台南安平港的亞果遊艇黃金會所近日啟用，為亞果遊艇布局遊艇休憩產業奠定新里程碑，在關鍵產業鏈的「頭部」就位之後，遍布澎湖、高雄、台南，及近期得標的台中、新北等遊艇碼頭的陸續建置，亞果遊艇產業的「身體支幹」將逐步完成，並將成為全球唯一擁有五個碼頭的遊艇會，進而鏈結國內外遊艇休憩產業，持續扮演國內海洋產業的領頭羊。

亞果遊艇董事長侯佑霖5日指出，台南黃金會所是安平遊艇城的二期工程之一，2019年開始著手規劃，斥資逾4億元，這是亞果遊艇從2014年成立以來，從澎湖、高雄到台南等三個遊艇碼頭的陸續完成建置的過程中，十年磨一劍的重要代表作。

他說，亞果遊艇過去只有遊艇碼頭，沒有基地，而台南黃金會所則是一個實實在在的遊艇產業基地，除了是亞果遊艇的營運總部，也將是提供會員多元服務的重要根據地，因此，台南黃金會所落成啟用，對台灣遊艇產業的發展、以及亞果遊艇的未來發展，具有重大意義。

侯佑霖表示，台南黃金會所等於是亞果遊艇發展休憩產業的「頭」，其他的遊艇碼頭則是「身體支幹」，亞果將陸續打造完成，除既有的澎湖、高雄、台南，還有近期分別標得台中港遊艇碼頭、台北港觀光遊憩商業區的經營權，未來亞果遊艇希望能得取得更多的台灣海港碼頭，建置台灣遊艇的環島藍色公路。

侯佑霖指出，亞果遊艇正從遊艇代理銷售、碼頭經營、遊艇維修、教育和訓練，形成一條完整的遊艇休憩產業鏈，提供一條龍的服務，並與國外知名遊艇會結盟，接軌國際，扮演領頭羊的角色，引領台灣的休憩活動，真正的親近大海，落實向大海致敬。

另一方面，亞果遊艇總經理唐玉書指出，黃金會所除與連續六屆米其林三星得主君品Collection合作的亞果薈，同時匯聚四葉國際餐旅集團經營的SOL私廚／雪茄／酒藏館、全台最大鳳凰電腦飛鏢機、預防及精準醫學權威品牌美商寶血生技、最多名人指定物理治療的肌適康運動科學中心、國家精品獎得主dyaco岱宇國際運動器材、南台灣最大頂級家具品牌高第家具GODI，以及在地第一品牌摩朵仕女養生Spa等多項知名品牌，為會員提供高品質的服務，實現全方位的身心靈平衡理念。