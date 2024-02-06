外國人去年在台置產 近七年新低

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外國人在台取得建物棟數

平均地權條例修正上路、限制私法人購置住宅，加上擔憂台灣總統大選加深地緣政治疑慮，去年外國人取得建物所有權共僅1,042棟、年減12.5％，創下近七年新低，僅優於2016年房地合一稅上路當年。

內政部統計顯示，過去外國人取得國內不動產最多是在2003年的2,628棟，當時房市不景氣不少外資AMC公司進場撿貨，近年最高則為房地合一稅實施前的2015年的1,709棟，房地合一稅實施以來每年則約維持在1,000～1,200棟。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，從過去幾年經驗來看，境外公司的外國人占了相當大的比例，以2022年來說，取得國內不動產面積最大的國家為英屬維京群島。

此外，英屬開曼群島居第四名，雖然統計時被歸類在外國人，但實際上買的住的背後都是台灣人居多。

這些境外公司受到去年平均地權條例上路影響，私法人購屋必須採取許可制，短期內受到一定干擾，加上香港人近年投資移民台灣有降溫跡象，外國人購置不動產寫下近年新低。雖然私法人購置採許可制，但初期市場對於規範還在摸索如何才能合乎規定，只要陸續有個案順利通過審查，有機會回到過去比較穩定的買氣。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨分析，台灣的購屋外國人多為「外皮台骨」，交易狀況除與景氣有關外，對政策反應也更為明顯，去年平均地權修正案上路，限制法人購置住宅，加上總統大選加深地緣政治疑慮，使外國人購屋量縮。

若觀察外國人取得台灣土地面積，去年為12.8萬坪、年增12.3％。

值得注意的是，外國人在高雄取得土地及建物，均有較明顯成長，建物棟數年增4％，為六都中唯一正成長；土地面積則大增逾500％，也反映近年外資或境外企業因應日後高雄區域發展，積極進行不動產布局。