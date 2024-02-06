榮成元月小虧 待3月價量衝刺

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榮成5日自結2024年1月財報，營收40.73億元、年增40.9％，自結稅前虧損1,831.3萬元，歸屬母公司業主稅前虧損1,902.1萬元，每股稅前虧損0.01元。法人表示，榮成1月部分紙機歲修，預估本業營運打平，但匯損小虧2,000萬元。

大陸工紙業2月力推漲價計畫，在龍頭紙廠玖龍各基地2月1日喊漲每噸人民幣30元下，個別紙廠跟進、促進消化庫存，部分紙類企業也發布年節後漲價計畫，漲幅每噸人民幣30元～50元。

春節將至，多數紙廠歲修、紙企已陸續停機，工紙廠因上一季旺季庫存消耗，目前普遍庫存低水位，法人估，年後下游紙箱廠陸續開工，若帶動一波補庫商機，搭配漲價效應，榮成3月有望價量衝一波。

榮成8成營收來自大陸市場，去年第四季在兩岸營運小賺下，帶動整體單季轉盈，法人估獲利約1.5億元。

進入2024年，榮成1月營收守穩40億元關卡，造紙本業打平，但法人估，2月受到春節影響恐將小虧，只要3月穩中推進，第一季能夠打平或小虧，全年有機會拚獲利。

同時，榮成積極上攻高紙價市場，旗下兩款紙箱剛取得ISO14067國際產品碳足跡認證，包括AB楞釘箱主要用於農果箱，及AB楞貼箱主要用於食品、紡織、紙容器等包裝用箱，同時搶攻內外銷市場。