熱點備貨增2～5倍!超商雙雄 搶賺走春財

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超商雙雄7-ELEVEN、全家便利商店為春節連假七天搶攻走春商機，除大推即食即飲等鮮食新品，包括燈會、風景區與交通要道等熱點備貨規模都是平日2～5倍，僅次於跨年檔期，尤其是燈會部分更力拚業績3成成長。

7-ELEVEN指出，今年台灣燈會在台南，預估大批觀光遊客、春節返鄉人潮，將帶動嘉南地區交通、轉運站與燈會周邊門市補給需求升溫，熱點門市備貨量增5倍、動員3倍人力，並出動「OPEN！行動購物車」備戰安平燈區，預期帶動周邊門市業績成長3成。

根據統計，今年全台燈會活動近20場，為提供群眾便利購物需求，7-ELEVEN已提早於重點區域約上百間門市全面備戰，包含燈會活動周邊、風景區、交通轉運及觀光型商場等，推估熱賣商品結構包含現烤烘培、常溫飲料、CITY系列飲品、鮮食、零食等。 其中台南地區除台灣燈會外，還有「月津港燈節」與「龍崎光節空山祭」、「新營波光節」活動周圍熱點門市備貨更僅次於跨年。

全家便利商店交通幹道、觀光、宗廟景點等周邊店舖亦全面備戰，同時因應旅客長途需求，更加強「即食即飲型」商品備貨，較平日增加2倍以上備貨量，而國道服務區、台61快速道路休息站部分櫃位則延長營業時間，滿足年節期間出遊人潮，按過往業績成長狀況，預估將帶動車站型、交通幹道型及景點型店舖業績成長超過3成。

為讓出遊潮省荷包，全家集結線上線下會員APP隨買跨店取推出優惠，並有12種熱門商品組合；實體店舖亦推出指定咖啡買一送一、全家霜淇淋第二支5元優惠等，加上數位紅包發送，預期吸客挹注業績雙位數成長。