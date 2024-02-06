電費傳漲 鋼筋廠剉咧等

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豐興年前開盤，廢鋼、鋼筋、型鋼等皆維持平盤，由於本周工作日不多，預估訂單不會太多，因此開平盤業界認為合情合理。不過外界盛傳今年整體將調高電費，用電量大的鋼筋廠成本恐大增，未來鋼筋等建築用鋼價格欲小不易，鋼筋廠面對成本增加及市場搶單壓力，顯得相當為難。

中部鋼筋廠豐興5日開出本周盤價，包括廢鋼、鋼筋、型鋼皆維持平盤不漲價，台鋼集團隨後也宣布本周鋼筋價格持平。

在鋼筋原物料方面，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周下跌為每噸381美元，美國貨櫃廢鋼本周報價下跌為每噸375美元，澳洲鐵礦砂則由每噸136.05美元下跌至每噸127.6美元。

不過農曆年後鋼筋是否能維持不漲價，變數就多了許多。業界人士表示，首先是廢鋼取得難度愈來愈高，過去僅有電爐廠需要廢鋼，現在連高爐廠也加入搶廢鋼行列，利用製程改變漸少排碳量，僧多粥少的情況下廢鋼價格勢必上漲，推升鋼筋生產成本。

近期已有鋼廠指出，廢鋼庫存量愈來愈少，年後用料空窗期將出現，研判年後市場供給青黃不接，得要加價搶購廢鋼。

另外，生產鋼筋的電爐廠是用電大戶，市場盛傳今年台電將漲電費，且漲幅並不小，電爐廠將遇到煉鋼成本增加的狀況。業界人士表示，台電虧損的狀況持續擴大，今年勢必要調漲電價，台電若想打平虧損電費需漲4成，雖說電費不可能一次漲4成，會引起很大民怨，但漲幅不會太小已是市場共識。

已有電爐廠開始擔心電價若如市場傳言大漲，鋼筋成本每噸恐增加300至500元，尤其是近期接到長單的鋼筋廠，無法在短期內出貨完畢，未來電費上漲的成本恐只能自己埋單，讓近期業者接單左右為難。