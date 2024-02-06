強敵多了印度 扣件業 今年挑戰仍艱鉅

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扣件業經歷去年的大低潮後，今年仍要面對嚴峻的環境挑戰，包括螺絲業者近期訂單雖有增加趨勢，但數量遠不及過往水準；外在強敵除大陸外，近年崛起的印度也展現強烈企圖心，若加上歐盟CBAM、紅海危機、俄烏戰爭等因素，2024年扣件業仍不容樂觀。

去年扣件業遭逢史上最嚴重的寒冬，許多業者甚至認為業績比金融海嘯、新冠肺炎疫情期間還低，雖去年第四季後陸續有訂單回籠，不過相較於前幾年的榮景，這些零散的訂單尚不足以支撐營運，因此有部分貿易商接獲螺絲廠通知，提前於5日就開始放年假，一放就是二周，直到19日才恢復上班。

而正常上班的螺絲廠也僅靠少量的訂單維持基本運作，只有車用扣件市況較佳，還可能需要加班趕出貨。

業者分析，今年扣件業將面臨的考驗並不比去年少，首先就是他國的競爭，除大陸一直以來的低價搶市外，如今印度也逐漸崛起，在扣件、手工具、模具、機台製造等，都劍指全球市場，由於印度2024年財政年度經濟成長率可望連續第三年超越7％，目標在2027年後其GDP將達到5兆美元，超越日本及德國躍居全球第三，並在2030年後達到7兆美元，台灣業者不得不提前因應。

此外，扣件業也是歐盟CBAM第一波受到衝擊的產業，加上地緣政治風險如紅海危機、俄烏戰爭、以巴戰爭等都為尚未解套，台廠訂單外移明顯，都會讓台灣扣件業者的經營處境更加艱辛。