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四季洋圃 推太陽能智慧增益系統

將太陽能板功率追蹤方式，變個別單獨功率追蹤模式，並搭配SolarUp AI電源管理器，以達最佳發電效率

  • 工商時報 陳逸格
●繼面板大廠採購四季洋圃的SolarUP系統，越南富國島開發公司高層一行，日前也參訪四季洋圃科技公司的展示場；圖右三起為四季洋圃董事長張鈴宏、越南富國島開發公司董事長冼文舉、四季洋圃顧問楊境界。圖／四季洋圃科技提供
●繼面板大廠採購四季洋圃的SolarUP系統，越南富國島開發公司高層一行，日前也參訪四季洋圃科技公司的展示場；圖右三起為四季洋圃董事長張鈴宏、越南富國島開發公司董事長冼文舉、四季洋圃顧問楊境界。圖／四季洋圃科技提供

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因應自主發電、綠能再生，迎接零碳、創價永續，四季洋圃能源科技今發表太陽能智慧增益系統＋SolarUP太陽能效能提升模組，為人類解決能源危機再添薪火。

四季洋圃楊境界顧問指出，傳統的太陽能板工作模式下，逆變器對太陽能的追蹤一直有電力轉換功率不彰的問題，傳統逆變器雖然有對太陽能板陣列進行最大功率點追蹤（MPPT），但達不到最佳的發電效率，殊堪可惜。因此，四季洋圃投入並成功找出更優化的嶄新改善方法：將眾多太陽能板功率追蹤方式，變成個別單獨功率追蹤的工作模式；並搭配該公司去年甫發表了較諸市場一軍品牌具有更高技術方法理論所研發成功的SolarUp AI電源管理器，此AI電源管理器能針對太陽能板個別進行最大功率點追蹤（MPPT），即可達最佳的追蹤效率。

Al電源管理器運用於太陽能發電場，整個系統是由太陽能板、逆變器及裝置於太陽能板間的AI電源管理器所組成。AI電源管理器將透過AI人工智慧預測演算法，即時精準追蹤太陽能板的功率，如此一來能以最大的電壓和電流輸出至逆變器，效率可提升20％～30％。其次遠端隨時智慧監控，掌握目前安裝的每一組太陽能板模組發電狀況與查閱歷史發電資訊。再者，兼容多廠牌商品，輕鬆升級效能不費力，此發明為全球首創技術功率追蹤範圍最低只需要5V，大量提升有效發電時間及效率。

楊境界提到，四季洋圃以「智慧能源增益發展」為願景，期能在世界上現有的上中下游三級再生能源產業之外，再增添創新智慧能源增益的第四級能源，未來將以解決能源危機為主軸，堅守「綠能減碳」、「自循環再生」、「永續發展」之核心價值，致力投入ESG相關技術研發。

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