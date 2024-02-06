順琿ESG環保設備 助企業減碳

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近年受地球升溫引發極端氣候致天災不斷下，淨零碳排成為全球顯學帶動ESG相關材料、設備正向成長，成立迄今已30餘年的順琿機械，其製造的環保設備也順勢增溫。

順琿研製「帶濾式污泥脫水機」適用行業涵蓋科技、電子、染整、食品…等，其中應用於食品工業的製程過濾脫水，包括麵粉、製糖、飲料及其它相關工業之固、液分離皆能過濾脫水處理，除此亦涵蓋工業廢水之污泥過濾脫水，適用行業如造紙、電鍍、陶瓷、玻璃、鋼鐵、皮革、化學、油漆，特點與功能包括製造的污泥脫水機機台高度可依客戶需求訂製，全機採封閉式設計，此設計可防止污水外濺。

除此之外，採用歐美進口濾帶，耐用時數長，濾帶安裝及換裝容易，並採取以多重脫水模式設計，脫水效率高且污泥餅含水率低，特點包括低轉速、順暢、無噪音、省電、不佔空間等。

另一項「板框式污泥壓濾機」採油壓系統操作，壓力集中效率高、動作簡單、使用方便，無須再設置加藥系統，操作時也無須清洗濾布處理費用低，不同種類之污泥經加壓脫水後污泥餅舍水率低（僅40％～75％）泥餅脫落容易，且泥餅可配合輸送機傳送節省人力、安全方便，板框採橡膠製濾板密閉性良好耐高壓不變形，也可依照客戶需要接受客製化訂製。

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