桃園投資服務中心 加速企業入駐

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桃園市長張善政日前主持市政會議聽取經發局「企業加碼投資桃園 投服成果再躍進」專題報告後表示，肯定經發局協同各局處推動各項措施輔導企業落腳桃園成果顯著。今年為提升投資服務效率，請經發局偕同都發局、地政局等相關局處，徹底掌握桃園水電分布及電力基礎設施建置，精準管理各項資源，迅速提供符合廠商需求的服務以協助更多企業進駐桃園。

張善政說，建立「投資服務中心」單一窗口協處投資議題，目的在協助產業進駐投資過程中，各局處應進一步著眼長遠規劃，深入了解企業進駐誘因、並挖掘背後潛在需要，持續精進調整資源，讓各產業投資桃園更加順利。

據了解，桃園市經發局「投資服務中心」係集結各局處專業，提供包含經營管理、人才招募、工商登記、建物興建、用地變更及土地協尋等服務；投資服務中心將定期召開投資服務季報、月報，追蹤各類審查案件辦理情形及進度，104年至112年投資額達1兆956億元，列管案201件中，已達成150件，案件達成率為75％。

經發局去（112）年桃園市「投資台灣三大方案」投資總額為4,047億元，創造就業數30,077人，為全台第一；桃園市112年工廠營收達4.06兆元，也是全台第一。今年將著重智慧製造產業，推動智慧製造服務中心，期透過深度健檢，依據企業需求及專業團隊建議協助業者爭取經費補助、培育智慧化人才。