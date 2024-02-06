東湧一級能效熱水器 節能減碳又環保

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為響應經濟部商業服務業汰舊節能補助、永續發展政策，台灣熱水器大廠「東湧實業」獨家同步推出免申請節能補助優惠，即日起，民眾指定購買「東湧一級能效DH20小鋼炮瓦斯熱水器」，只要符合商用使用資格，馬上享有每台最高6,000元的現金優惠，不限定台數，買愈多省愈多，活動方案至4月底止。

東湧董事長吳和臻表示，推出的現金優惠不僅可免去申請補助方案等各種繁複手續，又能讓許多商用場所省下大量能源費。在最大燃氣消耗量下，換裝東湧熱效率的DH20儲存式熱水器，以一家人每天使用熱水1小時來算，對比二級能效即熱式熱水器，1年可減少256公斤二氧化碳排放量，相當於1年幫地球種了21棵樹，在商用場所的運用上，減碳數據會更加可觀。

吳和臻強調，東湧DH20儲存式熱水器是唯一外銷歐美的品牌，美國能源之星認證熱效率95％、高效保溫無需24小時加熱，第1小時供水可達130加侖（500公升），為巿售熱泵熱水器的2倍以上，並可連結太陽能、熱泵使用，夏天可幫太陽能熱泵降溫、冬天可幫太陽能熱泵快速加熱；桶內熱水用完自動轉換即熱供水，也可連續供水不用等待，非常適合餐飲、美髮、SPA、家庭湯屋、露營區及民宿業者。

目前使用Dyhot DH20一級能效熱水器的美髮沙龍表示，以前每月電費大約1、2萬元，現在每月瓦斯費約5,000元，能源費用落差很大；民宿業者則說，與傳統電熱水器相比，DH20熱水器熱水量充足、水溫穩定，使用1年就差不多可以把換機費用省下來。

桃園「藍迪兒童之家」院長李雪櫻指出，以前使用電熱水器，常面臨2個孩子洗完之後，必須等20分鐘才有熱水，孩子常常等洗澡等到睡著的窘境，換裝東湧一級能效熱水器之後，持續有熱水供應不用等待，熱水器也有自動切斷安全功能，省時又方便；以前冬天的每月電費平均要10多萬，現在節省的80％能源費可以讓善心人的助養金有效回饋在孩子教育上。東湧實業優惠方案專線：0800-739-628，手機可改撥（02）2659-9284。