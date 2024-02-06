格力電器 舉辦全球夢想盛典

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分享再創佳績榮耀，珠海格力電器（GREE）日前在珠海舉辦為期2天的全產品發表會，並以「看今朝 創未來」為主軸，舉辦全球夢想盛典。來自世界50國的1,000位外賓參加，晚會表演由央視直播，現場聚集3萬多名來自大陸與世界各地格力人，分享格力2023再創佳績的榮耀。

本次盛會是格力電器33年輝煌歷程的里程碑，晚會全程由數十家平台同步直播，數以百萬計的線上觀眾一起見證，過程中有多場直播銷售活動，掀起線上採購高潮，現場氣氛火熱。

格力電器董事長兼總裁董明珠提到，2023年是格力成立33年來業績最好的一年，預計營業收入人民幣2,050億元～2,100億元，淨利270億元～293億元，公司貢獻稅收約176億元，近5年分紅每年平均超過140.73億元。

珠海格力電器公司1991年成立，1996年11月在深交所掛牌上市。公司成立初期主要依靠組裝生產家用空調，現已發展成為多元化、科技型的全球工業製造集團，產業覆蓋家用消費品和工業裝備兩大領域，產品遠銷190多個國家和地區。

代理格力已邁入第12年臺灣格力公司指出，格力一年銷售高達5,000萬台空調，世界第一，是中國大陸創新製造品牌的代表，在品質好、機種全、功能強與原廠強力支持下，近年銷售也創造二位數高速成長，公司期望2024也再創高佳績。

目前臺灣格力代理的全機種已經超越2025的一級節能效率，且COSMO內外機皆能自清潔，帶給客戶更乾淨的空調。內建WIFI功能不需另外加購。為配合台灣越來越多長輩未跟子女同住，將上置濾網改置前方，免去長輩墊高清洗濾網的不方便。

臺灣格力表示，目前臺灣格力以二位數穩定成長，2024將有更突破的成績，此次多位核心幹部前往參訪，格力特別安排台灣區參觀太陽能商用空調，未來不排除引進，為台灣的綠電盡心力。