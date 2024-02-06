慕軒飯店Ｘ海洋拉娜 打造完美情人節

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國泰飯店觀光事業旗下慕軒飯店攜手頂級奢華品牌海洋拉娜，自2月1日至3月26日止，推出「MADISON × LA MER情人節住房專案」，雙人入住每晚8,999元起，內容包括客製化法式手工甜品「大湖草莓自製優格乳酪慕斯」、「征服者香料苦甜巧克力蛋糕」、粉紅氣泡酒1瓶與LA MER海洋拉娜限量4件旅行組（市價4,753元），及慕軒專屬隱藏版禮遇－臨櫃指定商品享千元折抵金。慕軒寵愛貴賓無極限，好禮再加碼－入住貴賓身份證字號凡有1、3、4任2碼，可享客房平日入住延遲退房2小時，入住套房類型的旅客，則享有入住24小時的專屬時光（限量優惠，依訂房時間順序為準），尊寵之旅住好住滿，手速訂房專線：（02）7726-6699。

位在台北市中心黃金區位的慕軒飯店與海洋拉娜合作，於1月中就在慕軒飯店打造品牌聯名的空間，從外牆陳設至大廳，一改海洋拉娜招牌綠的經典視覺，使用頂級「創世紀原晶」系列，呈現低調具有質感的咖金原素，使飯店內外呈現宛如紐約上東城般的摩登時尚外觀，搭配館內進駐的法國皇室御用水晶，給予受邀的海洋拉娜VVIP頂級的視覺宴饗。

搭配即將到來的情人節，兩大品牌推出「MADISON × LA MER」情人節住房專案，預定該專案的入住者身分證字號中凡有1、3、4任2碼，還能享有客房平日入住延後退房兩小時至13：00，若指定入住天際套房的旅客則至15：00退房享有完整入住24小時的奢享時光，專案內容包括：有機葡萄釀造的粉紅氣泡酒1瓶，及夢幻甜品組合「大湖草莓優格乳酪慕斯」、「征服者香料苦甜巧克力蛋糕」。（禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康）