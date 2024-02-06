王道銀行新春有禮 推1年期1.8％優惠定儲

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為迎接新春，王道銀行（O-Bank）新推出新台幣一年期年利率1.8％優惠定儲專案，另提供新台幣6個月最高年利率2％的階梯活儲專案及美金4個月年利率5％的優惠活儲專案，讓客戶可多元選擇各項優惠存款，靈活規劃年終獎金與春節紅包；此外，王道銀行即日起更推出開春限定「發紅包．賺紅包」抽獎活動，將提供178個開春紅包，只要王道銀行用戶使用App中的發紅包或搶紅包功能，就有機會獲得金額最高1,988元的開春紅包，喜邀用戶們一同迎福納財。

自即日起至6月28日，王道銀行新舊客戶皆可參與一年期年利率1.8％的優惠定儲專案，單筆起存金額為新台幣1萬元，最高上限金額為新台幣300萬元，不限筆數，線上或臨櫃皆可申辦，採複利計息，到期一次給付。

除上述定儲優惠專案之外，王道銀行另亦提供活儲優惠，即日起至3月29日，只要自他行轉入或匯入單筆新台幣5萬元以上至王道銀行新台幣活儲帳戶，不論新舊資金，自次一營業日起算6個月內皆適用專案優惠利率，活儲帳戶日終餘額20萬元以內，享優惠年利率2％，20萬元至50萬元以內，享優惠年利率1.5％，超過50萬元之資金，則依王道銀行活儲牌告利率計算利息；此外，即日起至2月29日，自他行轉入或匯入新台幣5萬元以上資金至王道銀行新台幣活儲帳戶，且於王道銀行線上完成任一筆以新台幣兌換美元換匯交易者，自次月指定起始日起，可享美金活存4個月優惠年利率5％。

面對佳節將至，王道銀行更推出新春限定「發紅包．賺紅包」抽獎活動，與用戶一同喜迎新春納福財，自2月1日起至2月29日止，王道銀行用戶透過王道銀行APP上啟動發紅包或搶紅包功能，凡單次發紅包的總金額達新台幣88元以上，且發送之紅包皆被領取成功者，即取得賺紅包抽獎資格，紅包發越多次，中獎機會便越大，抽獎活動共將送出178個紅包，紅包金額最高新台幣1,988元，每人限中獎一次。