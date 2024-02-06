德川機械 獲經部潛力中堅企業獎

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國內旋轉工作台指標大廠－德川機械，自2006年成立以來，便以協助廣大客戶群提升機台加工效能與創造新價值為使命，提供產業界高精密旋轉工作台。經過十餘年苦心經營，德川機械現已成為台灣產量最大、產品最優良的數控旋轉工作台製造廠，不論經營績效與公司治理皆獲得各界肯定，在經濟部主辦的第七屆「卓越中堅企業」選拔中，榮獲「潛力中堅企業獎」殊榮。

經濟部每兩年辦理中堅企業遴選，主要目的是為了表彰在特定領域之技術或服務模式具有獨特性與關鍵性，且具高度國際競爭力等卓越表現之中堅企業，作為企業學習之楷模。德川機械參加本屆「卓越中堅企業」選拔，不僅在經營領導、關鍵技術、創新能力、品牌行銷與市場布局等各方面皆超越標準，而且更是國內五軸旋轉工作台市占率第一的製造廠，居台灣業界領導標竿地位，獲得「潛力中堅企業獎」乃實至名歸。

副總經理江禮華說，非常感謝評審們對德川機械的肯定，也十分感恩國內外客戶、供應商和德川機械每一位夥伴的努力打拼，讓德川成為國內五軸旋轉工作台市占率第一的領導品牌。能獲得此獎，是經營團隊與每一位夥伴十多年來努力的成果，這不僅是對我們最正面的鼓勵，也是推動德川永續經營的力量。

江禮華說，十多年前公司創立之初，我們對品質與創新的堅持，造就了德川在五軸旋轉工作台龍頭廠的地位，未來我們不會停下研發創新的腳步，除了將開發更高階的智能化旋轉工作台外，同時也將協助客戶低碳轉型，持續尋求如何讓產品更加節能、更能減少碳排的設計，以符合淨零碳排的世界潮流，為所有的客戶群創造更強的市場競爭力。