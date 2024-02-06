穩懋去年Q4獲利 季增逾十倍

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穩懋法說會重點

砷化鎵龍頭廠穩懋（3105）5日舉行法說會，公布去年第四季自結稅後純益3.85億元，大幅季增逾10倍，總經理陳國樺指出，庫存調整進入尾聲，加上去年第四季起品牌旗艦機推出，推動穩懋單季產能利用率回升至60％；然展望首季，因適逢傳統淡季，預估單季營收將季減low-teens（約11％～13％），毛利率則落在mid-twenties（約25％）水準。

穩懋去年第四季營收48.68億元，季增 16.9％、年增37.9％，略優於公司先前預期；另毛利率則升至逼近3成的29.4％、營業淨利率達13.1％，分別較前季增加7.3及11.4個百分點；單季稅後純益3.85億元，季增10.31倍，較去年同期轉盈，單季每股稅後純益（EPS）0.91元，助攻全年每股稅後虧損收斂至0.19元。

陳國樺表示，2023年是相對辛苦的一年，但智慧型手機在經歷長達一年半的庫存調整寒冬後也終於見到復甦曙光，安卓品牌去年第四季庫存重返健康水位，客戶去年下半年陸續恢復拉貨，帶動穩懋去年下半年起業績明顯回溫。

產品組合方面，總管理處總經理陳舜平表示，除Wi-Fi因客戶備貨高峰已在第二季至第三季結束，導致營收占比自前季下滑外，其餘產品項目營收都有雙位數百分比的成長，然就全年角度觀察，Wi-Fi營收仍較2022年成長約1成；而受惠手機市場復甦，公司對今年Cellular PA及Wi-Fi PA展望佳。

儘管市場看好2024年的手機換機需求，但近來又有雜音傳出，認為手機需求將再次下修，對此陳國樺表示，穩懋客戶目前需求及下單狀況良好，研判智慧型手機今年仍會正向成長，或許成長百分比不會太高，但在5G、Wi-Fi 7等新興應用帶動下，預估今年產能利用率會再較去年提升。

展望今年新興應用，則有智慧型感測、大數據計算與儲存、5G智慧型手機、Wi-Fi 7、衛星通訊、LiDAR等均將助攻穩懋營運，副董事長王郁琦則分析，受惠AI需求催動，穩懋與客戶積極開發使用0.15或0.1微米pHEMT元件來製作雷射或驅動IC。