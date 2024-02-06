AI助攻 國巨元月營收重返百億

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受惠於AI拉貨優於預期、工作天數恢復正常，國巨（2327）元月營收暌違14個月之後重返百億，以100.21億元登16個月新高紀錄，元月營收開出紅盤，包括EMS／OEM廠、直銷客戶在AI的拉貨動能上均不弱。

儘管2月營收仍將受到工作天數減少的干擾，不過法人推估，在合併感測元件事業、元月營收表現優於預期之下，國巨2024年首季營收可望繳年、季雙增營收成績單。

國巨昨（5）日公告元月營收，暌違14個月之後再度重返百億，以100.21億元創下2022年10月以來單月營收新高紀錄，月增率擴大至雙位數達12％，年增幅也擴大至17.8％。

對於元月營收表現優於預期，國巨表示，1月份合併營收較上月增加，主要是AI相關應用的客戶拉貨動能高於預期，當月份的工作天數回復正常，以及大中華區客戶於農曆年前增加備貨所致。

儘管國巨並未公告來自AI的營收比重，不過AI相關營收主要來自電子五哥、電源三雄等Tier 1的EMS／OEM廠，以及直銷客戶，AI相關產品在1月的拉貨動能均不錯。

據韓系被動元件廠估計，平均每台AI PC的MLCC使用量激增八成，AI伺服器則增加一倍以上，且在高速運算的運作環境之下，將帶動更耐高壓、更高容質的MLCC需求。

國內廠商認為，主要的MLCC廠均可望受惠於AI浪潮，與Tier 1 EMS／OEM廠關係密切的被動元件廠受惠程度更大。

展望第一季度，國巨指出，雖然整體市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境的不確定性因素仍高，但客戶端的庫存持續正向調整，供應鏈的庫存水位漸趨健康，公司將會密切關注市場狀況，並樂觀看待AI應用的營運動能及展望。