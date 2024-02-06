花蓮遠雄悅來、海洋公園 新春優惠

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遠雄悅來大飯店和遠雄海洋公園宣布完成全面改裝，歷時3年、投資7億，提供旅客更舒適的環境和完善服務。在20周年之際，兩者屢獲政府和民間多項金獎肯定，成功結合「主題樂園和五星級休閒飯店」的品牌資源，提供更多元的山海旅遊度假體驗。

遠雄悅來大飯店投資4億進行全面改裝，升級大廳、客房，引入數位設備，調整餐廳和增加娛樂休閒設施。去年正式推出新主題餐廳、《悅心會》VIP會員Club Lounge、商店街與《悅沐館》休閒交誼中心等全新場域。今年（2024）更推出全新套房，提供旅客全新的「太平洋秘境生活式」旅程。

遠雄海洋公園投資3億完成園區整改計劃，改裝探險島水族館、布萊登海岸、燈塔主題咖啡、水晶城堡劇場、海獅劇場和美人魚演出。積極轉型成「海洋主題遊育園」，強化主題娛樂演出、海洋生物教育、主題餐飲和購物等，提供遊客歡樂氛圍和深厚的教育意涵。

去年12月，海洋公園開放全新主題區「海底王國」，包括「海國王號」、「水母萬花筒」、「海底探險家」、「小藍鯨探險記」、「大章魚沙灘」等五大遊樂設施，帶來全新的遊玩樂趣和感官體驗。

為歡慶新年，海洋公園推出「Shining On！閃亮新未來」花車遊行於1月27日起登場，包括氣動花車、服裝融合虛實體驗的互動裝置，讓五感體驗再升級。此外「美人魚的神秘傳說」展現真人美人魚專業表演，帶來優雅的夢想體驗。

迎接新年，遠雄悅來大飯店和遠雄海洋公園推出春節優惠，遠雄海洋公園提供「屬龍者免費入園」活動，讓生肖屬龍者免費暢玩。遠雄悅來大飯店春節期間入住即贈送海洋公園門票，讓旅客充分享受全新飯店和主題樂園，體驗多元化渡假區的豐富旅程。