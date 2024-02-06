奇美家電＋LOLO 打造居家過年新氣象

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CHIMEI奇美家電特別邀請知名棒球女孩「LOLO」擔任年度推廣大使，在農曆過年的到來，推薦奇美家電商品來為家中完美除舊布新。農曆年節的到來，最讓人頭痛的兩件事情，一個是如何在有限的廚房空間快速做出美味的料理，滿足家人飽餐一頓的菜餚，第二則是如何能輕鬆把家中打掃乾淨。

奇美家電四大廚房小幫手：「嗨翻鍋」一機擁有氣炸、火鍋、烤盤的3大烹調方式，分離式設計讓消費者方便清洗且收納方便。「冷熱破壁營養調理機」具備冷熱雙重調理，並搭載10種智能模式，體積更小的薄型底座與新型馬達，噪音降低更利於收納。「微電腦平台式微波爐」無轉盤空間，可容納更多食物，更容易清潔，自動清潔模式，輕鬆清除內腔的食物殘渣及頑固油漬。「藝術快煮壺」典雅文藝鑄鐵外觀，304不鏽鋼內膽，搭載英國Strix精準控溫，兼具實用性與美感。

迎新年兩大打掃神器，「無線強力吸塵器」不到1公斤的重量以及無線設計，收納輕鬆不占空間，水洗集塵盒，方便拆洗又環保。「全自動UV殺菌洗碗機」免安裝設計節省廚房空間，內建UV紫外線與高溫烘烤，75度高溫清洗，360度14道雙螺旋立體強勁水柱，全自動智能控制系統還能達到節能省水。

奇美家電廚房小幫手簡約多功能設計，節省廚房使用空間，過年做菜快速又方便，打掃神器使用方便不費力， 安全保護家人健康，輕鬆打掃居家環境，歲末年終之際，奇美家電助您輕鬆幸福過好年。