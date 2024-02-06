MSCI季度調整 2檔投顧喊讚 齊料這檔遭刪

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四大投顧看MSCI季度調整

MSCI（明晟）季度調整將於台北時間2月13日凌晨公布結果，並於2月29日尾盤生效，國內四大投顧法人根據近一季台股表現、外資持股升降比例、個股自由流通率（Free Floating）與市值排名變動來觀察，最多有三家投顧都一致看好新納入的成份股有奇鋐（3017）、文曄（3036）2檔。

綜合兆豐、統一、台新、群益等四大本國投顧的看法，除了奇鋐、文曄為三家投顧都看好，有二家投顧看好的為祥碩、台光電、力成、群光等4檔；一家投顧看好有嘉澤、群聯、華通、智原、華城、亞力、世紀鋼等7檔，有望納入MSCI台股指數的成份股當中，這也意味著追蹤MSCI指數、以外資為宗的主被動基金買盤會調升持股水位。

至於四家投顧認為恐遭刪除的成份股，有三家投顧認為是寶成，二家認為億豐、潤泰新、富邦媒等3檔；一家投顧不看好譜瑞-KY、華航、可成、臻鼎-KY等4檔。

四家投顧對MSCI台股權重占比調升或調降看法分歧，有二家認為會調升、一家持平、一家調降。兆豐投顧認為，本次MSCI季度權重調整，台股權重有望小幅上調，自上次MSCI宣布半年度權重調整以來，台股市值占亞太國家（除日本以外）比重增1.12％，預估本次宣布季年度調整，台股權重將有機會小幅調高。

2020年以來共有16次MSCI權重調整，其中有11次調整與外資買賣超方向一致，正相關比率達68.8％，因這次台股權重可能上調，預期權重調整宣布後，將有利於外資偏多操作。

台新投顧表示，回顧去年第四季新興市場股市表現，台灣漲幅9.64％，考量台股漲福表現、產業競爭優勢及中國經濟前景不明等因素，預期此次季度調整台灣權重可能調升。

群益投顧持平看待，台股MSCI權重微幅波動影響有限，目前台股在MSCI全球新興市場指數占比15.07％、MSCI亞洲除日本指數權重17.22％、MSCI全球市場指數1.61％，過去五年幾乎變動有限。

統一投顧則較為保守，2024年以來台灣加權指數、MSCI台灣指數表現位於新興市場中段，考量MSCI印度指數更為強勢，加上台灣仍有地緣政治風險變數，估於此次季度調整，台股權重小幅調降。