遊戲、觀光餐飲股 迎新春行情

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台股封關後15日將迎金龍年新春開紅盤，法人表示，2024年大盤依舊是AI題材續強，不過在美股、台股指數位置皆在位於高檔，隨著連假到來，為傳統上消費、聚餐及旅遊旺季，加上迎接國內大學史上最長寒假，相較於科技或傳產等2月期間營運天數較少，觀光餐飲、遊戲族群相關公司受惠於國人出外旅遊消費用餐、宅經濟利多等，營運旺季帶動業績以及股價表現。

觀察遊戲與觀光餐飲股中，包括遊戲股的華義、大宇資、鈊象、傳奇、辣椒、宇峻、智冠、智崴及歐買尬，觀光餐飲則有雄獅、鳳凰、亞洲藏壽司、六福、王品、豆府、瓦城、寒舍、華園、晶華等，在2023年12月營收均繳出年增的佳績。

其中遊戲股華義元月宣布與合資公司共同進軍印度市場，12月營收繳出年增82.91％；旅遊社雄獅在寒假及春節整體賣況約近9成，可望帶動第一季營收動能持續向上；餐飲集團王品則搭上疫後國人外食熱潮，獲利也往上飆，前三季稅後純益11.13億元，提前締造年度獲利新高；亞洲藏壽司則受惠展店效益，2023年全年累計營收年增31％。

法人表示，新春開紅盤，除了AI股外，整個上半年對遊戲及觀光餐飲股都是非常好的季度，包括長榮航的罷工事件沒有發生，對觀光餐飲股有正面影響，效應有望自過年一路遞延至元宵、春假；國泰證期顧問處經理簡伯儀也指出，鑒於目前美股或是台股皆處於高點，科技股AI相關及PCB族群股價已漲一大段，在連假期間，包括學生寒假已開始及聚餐、旅遊需求增加，新春開紅盤後，可留意餐飲旅遊及遊戲族群營收表現，有望激勵股價上揚。