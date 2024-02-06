升息循環告終 AI PC、伺服器帶動新風潮

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總經與市場觀察：美東時間1/30～31的美國聯準會FOMC會後聲明中，委員們全票通過以下主要貨幣政策：1.維持FFR（Federal Funds Rate，聯邦資金利率）目標區間於5.25～5.5％。2.維持準備金利率5.4％。3.維持ON RP（隔夜附買回協議）承作利率5.5％，維持可承作總額上限5,000億美元不變。4.維持ON RRP承作利率5.3％，維持單一交易對手限額1,600億美元不變。5.維持每月公債/MBS停止再投資金額上限600/350億美元。

展望下一次的FOMC會議，預期聯準會（Fed）將維持利率不變，主要有三項考量，於物價方面，1.Fed重點關注的通膨指標-核心PCE年變動於12月已降至2.93％、低於市場預期與臨界點3.0％，2.Manheim二手車批發價格之滯後效應，預計將令核心CPI、PCE中二手車價格月變動於去年12月達峰值後便回落；3.Zillow新契約租金預估將令核心服務中、占比最重的租金價格月變動於今年1月達峰值，並於後續持續降溫，均有助於核心通膨緩解，然若納入近期美國經濟數據與勞動市場狀況具韌性，將降低Fed快速及大幅度降息的必要性。

雖鮑爾在記者會上表示，只要通膨持續回落，經濟表現與勞動市場強勁並不會阻礙Fed啟動降息循環，但考量消費者支出若持續保持強勁，後續或將推動核心通膨進一步回溫，因此認為Fed將會延後首次降息的時間點，預期最早Fed將於4/30～5/1的FOMC會議上啟動降息。

金兔年台股封關一如市場預期收紅，統計金兔年台股上漲3,163.14點漲幅21.18％，目前大盤加權指數仍在5日線之下、10日線和月線之上。電子類股保持在月線之上、金融類股重回月線之上，整體而言，籌碼面轉為中性偏多，預料加權指數持續在5日線和月線之間整理。

參考大盤近15年行情，農曆年後多有一波漲勢，在新春開紅盤當天上漲機率73％，平均漲幅0.62％，開紅盤一周，上漲機率73％，平均漲幅擴大至1.61％，若時間再拉長，至開紅盤兩周，上漲機率87％，平均漲幅2.76％。

投資建議：1.AI族群方面，近期資金開始逐步回流，由於AI大趨勢明確，相關持股部位可維持，只是短期漲多，不建議過度追價。2.半導體產業受惠景氣落底，台積電法說已釋出樂觀數字，有利族群持續向上，可留意台積電供應鏈，以及IP族群等。3.另供需結構好轉的記憶體與面板產業因報價皆有望向上，亦可留意。