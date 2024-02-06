力積電攜手日企 合攻MRAM

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力積電日本廠相關訊息

台灣晶圓代工大廠力積電（PSMC）去年來積極推動日本布局，日經新聞近日報導，該公司將在今年和日本的半導體技術研發的新創企業「Power Spin」進行合作，目標在2029年量產磁阻式隨機存取記憶體（MRAM），對此消息，力積電表示，公司不做評論。

根據日經新聞4日報導，東北大學長年來持續研究MRAM，而新創企業「Power Spin」則是以半導體技術研發為主，力積電將在今年上半年和東北大學及Power Spin合作，合作模式將由Power Spin提供MRAM IP給力積電，力積電則在推動研究、試產後，目標在2029年開始量產MRAM，未來期待產品可應用於生成式AI用資料中心。

據外媒報導，美國半導體大廠Everspin Technologies已量產MARM產品，而Power Spin首席技術長遠藤哲郎（東北大學教授）也指出，2022年MRAM市場規模已達300億日圓，市場也看好未來MRAM的市場規模及帶動商機可望持續增長。

近年陸系成熟製程晶圓代工廠持續祭出低價競爭策略，使得去年在成熟晶圓市場供過於求之下，價格持續殺低，也衝擊力積電等台灣成熟製程廠營運表現，近年台系廠商均積極調整營運策略，力積電近二年積極擴大在日本布局，即是希望能擺脫陸廠價格競爭的紅海市場。

去年第四季力積電、SBI Holdings, Inc.、日本宮城縣及JSMC公司共同簽訂合作備忘錄，確認JSMC首座晶圓廠，將選定日本宮城縣黑川區大衡村的第二北仙台中央工業園區為預定廠址，據了解，該晶圓廠將分為2期工程，第1期工程目標2027年投產、第2期工程目標2029年投產。

力積電先前也指出，日本匯集各品牌車廠，車用晶片商機龐大，力積電將藉由在日本宮城縣晶圓廠正式搶攻車用晶片市場，期望未來力積電將藉由在日本設廠，將車用晶片營收占比由目前為8％提高至30％。力積電目前主要市場是智慧手機、個人電腦等消費電子領域，現則積極跨入車用半導體，預期車用市場會隨全球電動車更加普及而成長。