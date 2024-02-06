群電元月報喜 樂看營運逐季揚

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群電（6412）元月合併營收27.77億元，以年增4.7％順利重返年增，開春捎來好兆頭，讓群電底氣十足，群電表示，今年NB庫存已經不是問題，對整體產業維持正向看法，期待全年營收在首季落底，隨後逐季成長，並朝全年營收重返400億元努力。

群電表示，NB市場庫存已經去化的差不多，再加上新冠疫情期間第一波大量購買的NB也已來到了換機的關鍵時刻，隨著AI NB興起適時扮演催化劑的角色，將進一步驅動換機潮，尤其是商用筆電換機潮的發生。

針對市場關切的AI NB前景，群電表示，AI NB的發展會是一個逐步演進的過程，在這個發展過程中，關鍵零組件必須跟隨著處理器一起升級。而未來AI NB的邊緣運算能力必須加強以減少對雲端的依賴，趨勢將有利於整體NB電源功率需求及ASP的提升。

展望2024年，除了NB應用將扮演今年成長的基石，群電強調，今年仍會持續擴大高值化產品布局，預期今年大瓦特數筆電電源、通訊電源、伺服器電源與智慧建築/智慧工廠解決方案將持續扮演公司成長的四大主力，公司內部目標是四大業務在今年都能夠做到雙位數年成長。

另為配合新處理器及新的作業系統推出的時程，著眼於今年的AI NB 筆電電源及伺服器電源新產品大部分集中在下半年量產，群電預期，今年上下半年的營收占比估為45:55。

隨著金龍年的到來，群電也樂看金龍年行情可以大噴發，不過群電表示，金龍年上半年仍會處於潛龍階段，在此時點，公司將養精蓄銳，為下半年的衝刺積極做準備，期盼2024年訂單可以「龍」來，在氣勢如「龍」下，可以推升營收、獲利再創高峰。