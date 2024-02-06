佳世達升溫 年增3.4％

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佳世達（2352）1月合併營收163.27億元，較上月減少2.3％，但較去年同期成長3.4％。高附加價值事業中，醫療維持穩健成長的動能，智能解決方案也較去年同期增長，另外顯示器的需求亦持續回溫。

佳世達先前對於今年展望審慎樂觀，預期今年肯定會比去年好，但是好多少還看不清楚，先持保守態度，沒辦法過度樂觀預估。

佳世達今年各事業可望重返成長，其中又以醫療事業最受關注。明基醫院旗下目前擁有南京明基醫院、蘇州明基醫院兩家教學中心等級的大型綜合醫院，並投資廣西貴港東暉醫院，是佳世達醫療事業版圖中最大的事業體。董事會日前已通過明基醫院香港上市申請案，可望為未來營運加速成長動能。

佳世達集團旗下友通1月合併營收約6.92億元，月增5.02％、年減42.87％。除了因為去年同期基期較高之外，友通在去年底出售美國子公司Brainstorm給邁達特，導致認列營收減少，也造成營收下滑。在出售Brainstorm之後，友通重新聚焦嵌入式、資安與智動化事業，今年聚焦獲利表現，期望朝合併毛利率30％邁進。

其陽1月營收約1.36億元，月減20.88％、年減31.79％，寫下近六個月以來的低點。其陽先前預期2024年接單狀狀況將回到2022年水準，隨著微軟於今年推出新平台，將帶動資安需求，2024年營收可望重回成長軌道。

羅昇1月營收則為2.61億元，月增21.7％、年增6.67％，寫下近四個月新高。