昆盈 價漲量增衝上漲停

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昆盈（2365）5日股價表現強勁，呈現價漲量增態勢，早盤以18.75元跳高開出後震盪走高，隨即衝上漲停，並以漲停價19.85元鎖死到底，成功吸引追價買盤，成交量也隨之放大至66,389張。

昆盈於1985年成立，主要產品以滑鼠、鍵盤、網路及相機、喇叭、遊戲、遙控器、耳機等電腦周邊為主。為強化營運動能，近年也跨入非電腦週邊領域，增加遊戲（電競）、藍牙與Type-C接頭產品；昆盈去年全年營收7.7億元，雖年減超過20％，但去年第三季單季毛利率已重回40％，顯現轉型效益已逐漸展現。